Les transporteurs de Rufisque soutiennent la candidature de Ismaila Madior Fall

Les professionnels du transport de Rufisque ont reçu, ce lundi 21 septembre, la visite du ministre d’Etat Ismaila Madior Fall candidat à la mairie de Rufisque.





Lors d’une cérémonie présidée par le Président des transporteurs du département de Rufisque El Hadj Fallou Samb, ceux-ci ont égrené la liste des problèmes du secteur au Sénégal en général et à Rufisque en particulier.





Les professionnels du transport routier ont tour à tour pris la parole pour rappeler l’importance stratégique du transport dans l’économie, déplorer l’état des routes qui détruit les véhicules de transport, souligner la faiblesse des interventions des autorités locales et louer les efforts faits par leur Président Falou Samb pour aménager et moderniser la gare routière tout en lançant, en partenariat avec les établissements financiers, des programmes créateurs de centaines d’emplois pour les jeunes dans le domaine des transports.





En soulignant que c’est la première fois qu’ils reçoivent un candidat maire à la ville venu s’enquérir de la situation de leur secteur et leur proposer un programme, FallouSamb et ses collaborateurs de la Gare routière ont considéré que Ismaila Madior Fall a le meilleur profil pour trouver des solutions aux problèmes de Rufisque.





Aussi, ont-ils décidé de soutenir, en tant que membres de l’APR et de BBY, à l’attention de l’opinion nationale et du Président MackySall, pour le secteur des transports, la candidature de Ismaila Madior Fall à la mairie de Rufisque.