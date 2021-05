Les transporteurs menacent (encore) d’aller en grève

Si le gouvernement ne prend pas les devants, le transport sera encore paralysé. Les transporteurs menacent d’aller en grève si les autorités ne résolvent pas leurs problèmes. Il s’agit de l’Intersyndicale des transports routiers, composée de l’Union des acteurs du transport national et transnational Fc, du Senectrans-Unsas et de l’Union des routiers du Sénégal de la Cnts.



Face à la presse, le syndicaliste Gora Khouma pense que «Macky Sall a trahi les transporteurs». Il prévient le gouvernement que le mouvement d’humeur affectera toute la sous-région. Selon lui, ils ont le soutien de leurs collègues du Mali, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Côte d’Ivoire et du Burkina. Pour dire qu’il s’agit d’une grève qui impactera les pays de la Cedeao voire l’Uemoa.



Selon Gora Khouma, rapporte L’AS dans sa livraison du jour, les transporteurs réclament la réduction du nombre de postes de contrôle sur les corridors, une circulaire sur le barème des amendes liées aux infractions, le respect de la décision de réduire les frais de pesage à l’essieu etc. Les différents syndicats sont en concertation pour fixer la date du mouvement d’humeur.