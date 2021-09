Menace de grève de l'Administration Fiscale

Exigeant la mise en place d’un système équitable de répartition des fonds communs et une gestion équitable des carrières, entre autres points, les travailleurs de l'Administration fiscale menacent d’aller en grève.





En conférence de presse hier, le Syndicat des travailleurs de l’Administration fiscale (Staf) annonce le dépôt d’un préavis de grève dans la période du 6 septembre au 6 octobre 2021.





Comme l’indique le quotidien national «le soleil» de ce jour, Dr Alassane Ba, Secrétaire général dudit syndicat et ses camarades veulent la satisfaction de leurs doléances, lesquelles concernent le maintien de leurs acquis fonciers, la mise en place d’un système équitable de répartition des fonds communs et une gestion équitable des carrières des agents sans discrimination de corps.





Sur ce dernier point, le Dr Ba signale que les travailleurs n’ont aucun plan de carrière. A en croire ses propos, la tutelle a pris un texte qui verrouille tous les postes aux autres corps, d’où un problème d’avancement des agents issus de leur corporation. «Il n’y a aucune promotion interne, aucun attribut» dénonce-t-il.





D’autre part, le Sg du Staf indique qu’ils sont aussi contre l’instruction n°9 qui a été prise par Amadou Ba et Birima Mangara, respectivement ministres, à l’époque, de l’Economie, des Finances et du Plan, et ministre délégué chargé du Budget.





Sur le plan de la répartition des avantages, cette instruction a octroyé 37 % des fonds communs à moins de 300 agents fiscaux et 63 % des fonds communs à tous les autres agents qui sont au nombre de 1 400.