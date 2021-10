[Vidéo] Confidences de la Maman de Cheikh Niass: «Daño boom sama dome wayé...»

La famille de Cheikh n’arrive toujours pas à digérer le décès de leur fils notamment sa maman. Étant dans une situation troublante, la mère du défunt se dit surprise du décès de son fils. Cette dernière charge les policiers ainsi que les gardes pénitenciers et réclame une autopsie. « Ils ont tué mon fils et ils doivent payer pour ce qu’ils ont fait » a lâché A. Thiam.



Dans cet entretien à Seneweb, A. Thiam fait des témoignages et raconte des anecdotes inédits sur son défunt fils Cheikh de Niass