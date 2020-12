Les tristes confidences de la veuve de Pape Bouba Diop

Marie Aude Diop se confie sur la maladie de Charcot qui a emporté son mari.





"Ça a commencé par la paralysie d'une main, ensuite d'une deuxième main. C'est une maladie dégénérative, elle avance tout doucement. Chaque mois, vous perdez quelque chose. C'est-à-dire vous faites quelque chose, le mois d'après vous ne savez plus le faire. Ça arrive tout doucement, c'est la maladie qui a été classée l'an dernier la maladie la plus cruelle de l'année", a-t-elle confié dans un entretien accordé au quotidien sportif Stades.





La veuve de Pape Bouba Diop d'ajouter : "Donc, cela a commencé par le bras, les jambes, puis le niveau respiratoire. C'est une maladie très dure, mais il (Pape Bouba Diop) ne s'est jamais plaint. Il me disait ce dont il avait besoin sans râler. Quand on est allé à l'hôpital, le docteur nous a dit qu'il n'y a pas de traitement pour sa maladie. J'ai fait des recherches pour savoir le nom de la maladie, j'ai pleuré en disant ceci : "mais c'est horrible."