Lettre d’excuse à Dakaractu: Marcel Diagne « sollicite » la levée de la plainte contre Prési Cissé et Cie

Le président directeur général de Semer Holding vole au secours de l’influenceur Prési Cissé et des 13 autres internautes en garde à vue à la Dic suite à une plainte de Dakaractu pour commentaires injurieux. Marcel Diagne a adressé une lettre d’excuse au directeur de publication de Dakaractu pour solliciter la levée de la plainte. Pour rappel cette affaire est partie d’un article que le site de Serigne Diagne a consacré à une décision de justice concernant Semer Holding et intitulé:«Almadies : Le tribunal prononce l’expulsion de Semer Holding, la société de Marcel Diagne.» Voici la lettre de Marcel Diagne:











A L’attention de Monsieur le Directeur de Publication de Dakaractu





Cher Serigne Diagne





Par la présente, je viens vers toi solliciter la levée de la plainte déposée par Dakaractu à l’endroit de mes jeunes frères (Prési Cissé, Adbou Karim Metsu, Mouta Diop, Abdou Gueye Dia etc.) qui sont présentement en garde à vue dans les locaux de la DIC.





En effet, je ne peux rester indifférent à leur situation pour laquelle leurs familles sont préoccupées et sachant que cela découle d’une série de commentaires regrettables, sur un de vos articles publiés sur Facebook et portant sur le groupe Semer Holding dirigé par mes soins.





Bien que je mesure à sa juste valeur, à quel point, leurs propos ont dû t'affecter ainsi que tes collègues, je te prie de leur accorder ton indulgence et de pas leur en tenir rigueur.





Je m’en voudrais qu’ils passent une seule nuit dans les liens de la détention, en raison d’une manifestation inappropriée de l’amitié qu’ils me témoignent (du reste réciproque).





D’ailleurs, je suis sûr qu’ils ne manqueront pas de faire amende honorable car je peux te témoigner malgré leur fougue, ce sont des gens bien dont il serait regrettable que cette affaire impacte leur avenir prometteur.





En espérant que tu accéderas à ma demande dont je ne doute point, si je me fie à toutes ces personnes qui m’ont fait part de ton humanisme et eu égard pour leurs femmes, leurs parents, leurs enfants et leurs amis, je te prie de recevoir mes sincères salutations.

























Marcel DIAGNE