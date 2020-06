Levée de l’Etat d’urgence : Habib Niang en phase avec Macky Sall

Le président du mouvement And Suxali Sénégal akk Habib Niang dit être en phase avec la nouvelle décision du président de la République Macky Sall de lever l’état d’urgence en vigueur depuis trois mois.Toutefois, Habib Niang, dans une note, rappelle que « l’urgence sanitaire est toujours là et nous impose un devoir : devoir de vigilance, devoir de responsabilité individuelle et devoir de responsabilité collective ».« Le mouvement And Suxali Sénégal qui depuis le début de la pandémie ne cesse d'accompagner les mesures prises dans la riposte contre la Covid-19, réitère son engagement auprès du président Macky Sall tout en le félicitant de la manière dont lui et son gouvernement ont géré cette pandémie mondiale », ajoute le texte.Pour ce qui est du retour aux heures normales de bureau (8h 17h), c’est « aussi est une nécessité car beaucoup de dossiers sont en instance dans les différents services. Le président est un homme qui est à l'écoute de son peuple.Avec la levée de l'État d'urgence, les populations surtout ceux qui évoluent dans le secteurs informels vont pouvoir exercer pleinement leur activité », s’est-il réjoui.