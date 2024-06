Levée de la mesure interdisant l’exportation des noix de cajou par voie terrestre : Les transporteurs saluent la décision

Contrairement aux dockers et aux opérateurs économiques qui ont fustigé la levée de la mesure du transport des noix de cajou par la voie terrestre, . « C’est une injustice qui nous a été infligée depuis 2018 », a indiqué Assane Mbaye responsable du secteur poids lourds transporteurs région de Ziguinchor et vice-président des opérateurs privés et stockeurs du Sénégal.





Face à la presse, il a exprimé sa satisfaction après l’officialisation de la levée de la mesure interdisant le transport des noix de cajou par voie terrestre. En cela, il remercie le président de la République et son Premier ministre d’avoir mis fin à cette "injustice".





Cependant, il précise que les transporteurs ne sont pas contre le bateau. « Nous ne sommes pas contre le bateau. Que le bateau accoste et trouve des clients. Celui qui est disposé à prendre le bateau le fait et celui qui veut prendre la route le fait. Mais interdire aux camions de circuler avec les noix, c’est une injustice que nous avions combattue jusqu’à avoir satisfaction ».





"La douane étant dans les dispositions de nous faire les papiers pour montrer l’effectivité de la mesure, il est de notre devoir de nous mettre devant la presse pour remercier tout l’État », ajoute-t-il.





Selon le vice-président des opérateurs privés et stockeurs du Sénégal, le bateau seul peut assurer le transport du cajou, tout comme les camions. C’est à chacun de faire son choix.





« Le transport de la noix de cajou par la voie terrestre est plus bénéfique et a plus d’intérêt pour la population de la Casamance. Le prix est à 810 F CFA présentement », nous apprend Assane Mbaye. Il poursuit que si c’est avec le bateau seulement que le transport doit se faire, bientôt le prix va chuter. « Les gens vont acheter leurs marchandises et le bateau n’ayant pas la capacité de tout emporter, les magasins indiens vont être bondés et il n’y aura plus d’argent pour acheter. Le cajou va inonder les champs », explique notre interlocuteur.