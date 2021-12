Levée du mot d’ordre de grève : Les transporteurs divisés !

Le ministre des Transports terrestres, Mansour Faye, et ses collègues de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène publique Abdoulaye Seydou Sow, des Collectivités territoriales Oumar Guèye, la présidente du Haut conseil du dialogue social (Hcds) Innocence Ntap Ndiaye, des membres du patronat et les transporteurs regroupés autour du Cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal (Custrs) sont toujours en pourparlers.





Si certains transporteurs ont donné leur accord pour une levée du mot d’ordre de grève décrété depuis trois jours maintenant, d’autres campent toujours sur leur position.





Ces derniers ne veulent pas de cette suspension, tant que leurs points de revendication ne sont pas, soutiennent-ils, totalement pris en compte.





Ainsi, les négociations se poursuivent en ce moment entre eux et les membres du gouvernement.





Nous y reviendrons…