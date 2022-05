Libération de Cheikh Oumar Diagne : La marche du CoLICOD interdite une troisième fois consécutive

Le Collectif pour la Libération de Cheikh Oumar DIAGNE ( COLICOD) est interdit de marcher ce samedi. La demande introduite par l'entité a été tout simplement rejeté par le préfet de Dakar Mor Talla Tine. Cela pour la troisième fois consécutive. En effet, cette marche est également "l'occasion pour les Sénégalais victimes d'injustices de toutes sortes de dénoncer cette justice à double vitesse que subit la société civile: Yoon dafa jeng. Cependant, le préfet de Dakar comme toujours un élément du dispositif de l'Etat néocolonial du Sénégal, utilise encore des motifs fallacieux pour priver le COLICOD, des droits constitutionnels qui confèrent à tous les citoyens sénégalais, le droit de manifester" dit le communiqué rendu public.





Les motifs de cette interdiction qui est qualifiée "d' illégale" par le ColiCod sont entre autres: " risques de troubles à l'ordre public, risques d'affrontements entre personnes appartenant à des camps opposés, entrave à la libre circulation des personnes et des biens. L'entité y voit par ailleurs un deuxième motif. "Deux camps se dessinent: les Pro COD ou Anti LGBT (nous et les Pro Gay (Eux). Cette démarche politicienne qui exprime la panique d'un pouvoir pris en flagrant délit de promouvoir l'agenda LGBT. Sinon c'est qui l'autre camp ? "