Libération de Sonko : Le message fort de l’Ordre des médecins aux manifestants

L’Ordre national des médecins du Sénégal attire l’attention des manifestants pour la libération de Sonko sur les conséquences des saccages de structures sanitaires. Son président, Dr Boly Diop, constate, pour le regretter, des cas de dégradation dans certaines localités du territoire national d’ambulances médicalisées, de structures sanitaires publiques ou privées et le saccage du domicile d’un médecin.Selon L’AS, Dr Boly Diop rappelle aux populations que ces pratiques mettent en danger la vie du personnel sanitaire déjà éprouvé par la longue lutte contre la Covid-19 et constituent de graves entraves au fonctionnement du système de santé. Pourtant, ajoute-t-il, le personnel de santé œuvre de façon quotidienne à la préservation de la santé et du bien-être des citoyens.Le président de l’Ordre national des médecins du Sénégal, qui souligne la nécessité de sauvegarder l’intégrité physique du personnel de santé, en appelle au sens civique de la population pour que de telles dérives soient évitées. Dr Boly Diop, qui s’incline devant la mémoire des victimes, lance un appel aux autorités à œuvrer pour un retour au calme, gage d’une stabilité sociale et d’une paix durable.