Liberté 5 : le braqueur de multiservices et démarcheur de visas arrêté avec vingt Sim, deux passeports, dix cartes d’identité…

Mercredi 12 octobre, un homme entre dans un point de transfert d’argent à Liberté 5. Il déclare vouloir effectuer un retrait depuis son compte Orange Money. Le gérant lui remet le téléphone afin qu’il rentre son numéro de téléphone. Il pompe 400 000 francs CFA du compte du multiservices et les vire dans son compte. Puis, il renonce à son retrait et sort en vitesse de la boutique.



Alors qu’il prenait un taxi, le gérant du point de transfert remarque le vol et alerte les passants en poussant des cris en direction du voleur. Coincé dans les embouteillages, ce dernier est extirpé du taxi qu’il avait pris et lynché par une foule en furie. Il doit son salut à l’intervention des éléments du commissariat de Dieuppeul.



D’après L’Observateur, qui relate l’affaire dans son édition de ce mardi, le mis en cause est identifié comme étant Mouhamed Lamine Fall Anne. Un repris de justice déjà condamné à deux reprises pour escroquerie. Les policiers ont trouvé sur lui trois téléphones portables, vingt Sim Expresso, deux passeports sénégalais et dix Cartes nationales d’identité. Une perquisition chez lui a permis aux enquêteurs de mettre la main en plus sur d’autres cartes Sim de l’opérateur Free.



L’Observateur renseigne que le mis en cause a reconnu les faits, soulignant avoir frappé, avant Liberté 5, à Liberté 6 et à Dieuppeul. Des aveux que confirment plusieurs victimes présumées, qui se sont signalées après son arrestation. Parmi celles-ci, un dame nommée R. Diassy, qui est gérante d’une boutique de transfert d’argent. Elle affirme avoir été grugée de 1,5 million de francs CFA par le mis en cause.



Mouhamed lamine Fall Anne a en plus avoué aux policiers qu’il est démarcheur de visas d’où les documents administratifs trouvés en sa possession. Il a été déféré au parquet puis placé sous mandat de dépôt pour vol, escroquerie et abus de confiance.