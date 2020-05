LIBERTÉ 6 EXTENSION : UNE MAGISTRATE ET SA VOISINE SOLDENT LEURS COMPTES AU TRIBUNAL

«Ce matin s’ouvre devant le tribunal des flagrants délits de Dakar un procès inédit ! Un procès aux allures d’un abus de pouvoir qui ne dit pas son nom. La plaignante, Mme Fatou Sylvie Kouedou Sarr, magistrate ; la mise en cause, Mme A. K., responsable financière dans une société de la place. Tenez : Dans la journée du mercredi 29 avril 2020, à Liberté 6 Extension, Mme F. S. K. S. a garé sa voiture devant la société de Mme K., entravant la libre circulation des employés et des visiteurs. Puis, elle a disparu dans la nature ! Un stationnement qui aurait poussé le gardien de la société à verrouiller voire enchainer l’emplacement dans lequel se trouvait la voiture incriminée. But ? Inviter le ou la propriétaire du véhicule à se présenter. Jusque-là, il ne s’agissait que d’un banal incident entre propriétaires de véhicules et résidents dont la devanture aurait été occupée de manière pas trop correcte. Constatant que sa voiture avait été « enchainée », Mme F. S. K. S. se serait emportée en ces termes : « Je m’en fous ! Vous n’avez pas à enchainer mon véhicule. Et je veux que vous enleviez la chaîne tout de suite. Vous ne savez pas qui je suis ?», rapporte Le Témoin.