Liberté d’expression au Sénégal : Un droit à double tranchant

La liberté d’expression, pilier essentiel de la démocratie, est garantie par la Constitution sénégalaise, mais son exercice suscite des débats passionnés. Au cœur de la controverse : l’article 80 du Code pénal, souvent perçu comme une menace à la liberté d’opinion par les opposants politiques et la société civile. Ce reportage donne la parole à des Sénégalais pour éclairer cette question sensible.





Pour comprendre l’impact de l’article 80 sur la jeunesse, nous avons interrogé Abdoul Diop, étudiant : « L’article 80 est trop vague, ce qui ouvre la porte à des interprétations abusives. C’est un danger pour la liberté d’expression. » Un point de vue que ne partage pas Babacar Faye, un autre citoyen, pour qui « le président incarne une institution, et tout citoyen se doit de la respecter ».