Liberté de la presse au Sénégal : La CAP demande la dissolution du CNRA

Les violentes manifestations qui ont secoué le pays ces derniers jours ont amené la Coordination des associations de presse (CAP) à taper sur la table. En effet, en pleine émeutes liées à l’affaire dite « Sonko », plusieurs maisons de presse ont subi des attaques.Des entreprises comme la radio Futurs médias, la 7tv et les quotidiens le Soleil, les Echos, ont fait l'objet de menaces. Pire, certains confrères du groupe IGFM ont vu leurs véhicules brûlés. Au même moment, deux télévisions (Walfadjiri et Sen Tv) ont vu leur signal coupé par le CNRA.Par ailleurs, les journalistes se sont vu refuser pour la première fois de l’histoire du Sénégal le droit d’accéder à l’hémicycle. Un fait que la CAP qualifie de « violation du droit d’informer ».La Cap a aussi dénoncé le comportement du préfet de Dakar qui avait ordonné de « gazer » les journalistes alors qu’ils couvraient la caravane d'Ousmane Sonko.Au regard de tous ces évènements, la coordination a listé un certain nombre de revendications dont la première est la dissolution du CNRA. Selon les membres de la Cap, le CNRA est devenu obsolète et « dépassé » depuis l’avènement du nouveau code de la presse.L’exigence aujourd’hui est de mettre en place la Haute autorité de régulation de la communication audiovisuelle. Une institution à laquelle les journalistes souhaitent avoir voix au chapitre. C’est pourquoi ils prônent « l’établissement d’une short-list à partir de laquelle le Président de la République fera un choix ».La CAP, dans sa déclaration lue devant la presse, a aussi fait un plaidoyer en faveur du vote d’une loi sur l’accès à l’information et une nouvelle loi sur la publicité. Et enfin, la CAP annonce la tenue d’un sit-in dans les prochains jours pour dénoncer « la violation répétée de la liberté de la presse au Sénégal ».Ont pris part à la rencontre, la Convention des jeunes reporters (Crjs) dirigée par Ibrahima Baldé, Bamba Kassé (Synpics), et Mamadou Thior du Cored.