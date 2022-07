Liberté provisoire : Top 10 des célébrités «oubliées» par la justice

Leur liberté provisoire ressemble fort à une liberté définitive. Voici une dizaine de personnalités et personnages publics dont les dossiers sont au point mort.



Ils sont en liberté provisoire depuis leur inculpation suivie de contrôle judiciaire, pour les uns, et de mandat de dépôt, pour les autres. Mais le provisoire semble définitif. Pas de procès ici, pas d’audition au fond là. Certains cas durent depuis sept ans. Les justiciables concernés sont nombreux. Dans son édition de ce lundi, Wal fadjri s’est penché sur une dizaine d’entre eux. Ce sont sans doute les plus réputés.



1. Ousmane Sonko



Accusé de viol et menaces de mort par Adji Sarr, le président de Pastef a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire depuis mars 2021. Il attend toujours son audition au fond et un éventuel procès.



2. 3. 4. Guy-Marius Sagna, Assane Diouf, Clédor Sène



Ils ont été arrêtés en marge des émeutes meurtrières de mars 2021. Inculpés et placés sous mandat de dépôt, pour association de malfaiteurs, organisation de mouvement insurrectionnel et provocation à la commission de crimes et délits, le trio a été libéré après quelques jours de détention en même temps que la quarantaine de jeunes jetés en prison pour les mêmes charges.



5. Bougazelli



Débarrassé de son immunité parlementaire, ce député APR sera inculpé et placé sous mandat de dépôt en novembre 2019. Il est poursuivi, en même temps que cinq autres personnes, pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, faux monnayage et corruption. Il bénéficie d’une liberté provisoire depuis septembre 2020.



6. Cheikh Yérim Seck



Le journaliste, qui s’est récemment retiré de la vie publique, est sous le coup de deux contrôles judiciaires. L’un porte sur l’affaire Batiplus, l’autre porte un cas d’avortement présumé.



7. Dr Babacar Diop



Il avait défié une interdiction de manifester en défilant devant le Palais. Le nouveau maire de Thiès avait été placé sous mandat de dépôt en même temps que Guy-Marius Sagna et Cie, qui étaient poursuivis pour le même grief. Il est en liberté provisoire depuis le 1er décembre.



8. Oumar Sarr



Il avait accusé le président Macky Sall d’avoir bénéficié des largesses de feu Lamine Diack, le défunt président de l’IAAF. Ce dernier avait affirmé avoir financé avec de l’argent russe la campagne de l’opposition lors de la présidentielle de 2012. Il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt en décembre 2015. Il bénéficiera d’une liberté provisoire en janvier 2016.



9. Aïda Ndiongue



Comme Yérim Seck, l’ancienne sénatrice libérale (PDS) est sous le coup de deux contrôles judiciaires. Le premier fait suite à son inculpation, en 2014, pour enrichissement illicite présumé. Le second, en 2015, est relatif à des accusations de détournement de produits phytosanitaires.



10. Bamba Fall



Avec d’autres militants du Parti socialiste (PS), l’actuel maire de la Médina a été placé sous mandat de dépôt en 2016 pour tentative d’assassinat, destruction de biens appartenant à autrui. Le groupe est accusé d’avoir provoqué des violences au siège du PS. Depuis le 28 mars 2016, il est en liberté provisoire.