Licenciement de délégués de personnel : Couvre-feu aux Grands Moulins de Dakar

©Rien ne va plus aux Grands Moulins de Dakar ! C’est ce que rapporte la Rfm qui précise que la Direction a donné 12 lettres de licenciements et mise à pied aux travailleurs de la boite dont 5 délégués pour incitation au trouble. Pape Birame Diallo, un des responsables de l’Union nationale des Syndicats autonomes du Sénégal, affirme que cette tentative d’intimidation ne passera pas et que les travailleurs ont décidé d’y faire face pour le respect de leurs droits.







‘’La goutte d’eau qui a fait déborder le vase découle de la gestion de l’IPM. Depuis plusieurs années, l’IPM à laquelle les travailleurs se sont affiliés, c’est l’IPM du Groupe Mimran qui a connu des déficits structurels. Alors la manière de procéder à des retenus n’a pas plu aux travailleurs qui ont rejeté cette forme d’opérer des retenus sur leur salaire sans leur consentement. Ils ont saisi l’Inspecteur de travail. Ce dernier a convoqué une rencontre pour le lundi prochain à partir de 08h’’, a déclaré Pape Birame Diallo sur la Rfm.





A l’en croire, la Direction a anticipé pour essayer d’intimider les travailleurs. Cet après-midi, ils ont remis des lettres de licenciements à des travailleurs non protégés. Ce, après une demande d’autorisation de licencier des délégués du personnel. On les licencie tout bonnement du fait qu’ils ont participé à des actions de communication via un groupe whattsapp, a-t-il fustigé.





Interpellé par la Rfm, le Directeur général des Grands Moulins de Dakar a préféré laisser le dossier à l’Inspection du travail.





Pour l’heure, 05 salariés ont été licenciés et les autres ont reçu une mise à pied conservatoire.