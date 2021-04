Licenciements à l'usine Twyford : Le dossier sur la table du conseil des ministres

La situation sociale qui prévaut à l'usine de production de carreaux s'est invité sur la table du conseil des ministres. En effet, pour une issue favorable, Macky Sall a demandé au Ministre en charge du Travail, " de se saisir du dossier en vue d’un règlement définitif du différend qui oppose les travailleurs et la direction de l’entreprise".Dans le communiqué, le chef de l'État rappelle que cette entreprise "est le fruit d’un investissement lourd à forte intensité de main d’œuvre et qui contribue également à nos efforts d’industrialisation".Pour la consolidation du dialogue social dans les grandes entreprises industrielles, la présidente du haut conseil du dialogue social (Hcds), Innocence Ntap Ndiaye qui était en visite de travail à Saly avait engagé des pourparlers afin que la paix puisse revenir au sein de cette industrie qui emploie plus de mille jeunes.