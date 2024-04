Licenciements de travailleurs à La Poste: Les syndicalistes apportent un démenti

Une information relatant des licenciements dans le rang des travailleurs de La Poste a été largement partagée sur la toile. Mais sur Rfm, les syndicalistes de ladite structure ont démenti cette information. En effet, ces syndicalistes ont précisé qu'aucun travailleur n'a été licencié contrairement à certaines allégations. S'expliquant sur ce qui s'est passé, ils soulignent que "les 200 agents évoqués sont en fin de contrat".





"Il n'y a pas eu de licenciements au niveau de la poste. Ce qui s'est passé c'est qu'en fin d'année 2023,il y a des travailleurs qui étaient en situation de CDD et qui n'ont pas vu leurs contrats renouvelés. Ce qui l'explique aujourd'hui, c'est la situation de l'entreprise", a fait part Ahmed Diouf, le secrétaire général du Syndicat national des travailleurs des Postes sur la Rfm.





Face à cette préoccupation, les postiers demandent au nouveau Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye de finaliser le plan de départ volontaire avant la fin de l'année afin de régulariser la situation des travailleurs de la Poste.





"Il y avait le plan de départs volontaires qui a été signé entre la Direction générale et les partenaires sociaux. Donc, on attend la finalisation de ce processus pour voir comment faire et régulariser la situation de ces travailleurs en situation de CDD", ajoute t-il.