Liens avec le Sénégal : les confessions de la fille d'un ancien Président africain assassiné

Alia Baré est la fille de Ibrahim Baré Maïnassara, l’ancien président du Niger assassiné le 9 avril 1999 lors d’un coup d'État orchestré par les éléments de sa garde personnelle. Alors qu’elle était encore adolescente, sa famille s’est réfugiée au Sénégal qu’elle considère comme son patrie. «J'ai un attachement personnel pour le Sénégal, clame-t-elle dans un entretien accordé à L’Observateur. C'est un attachement dû à mon histoire. J'ai déjà vécu au Sénégal quand j'avais 17 ans. A la mort de mon père, ma mère est venue s'installer au Sénégal. J'ai passé mon Bac au Sénégal, après avoir vécu les moments les plus obscurs de ma vie. J'étais au plus bas et le Sénégal a été mon pays d'accueil. J'ai trouvé des amis, des gens qui ont une culture différente, mais qui m'ont bien accueillie.»



La créatrice de mode d’ajouter : «Quand je me suis mariée, je me suis installée en Asie. Et quelques années après, alors que j'avais deux filles, j'ai fait une reconversion. A l'époque, j'avais 32 ans et j'ai suivi des études pour devenir designer. Et quand je me suis séparée de mon mari, j'ai décidé de retourner dans mon pays d'adoption pour être auprès des miens. Le Sénégal est mon pays et je ne voudrais vivre nulle part ailleurs. Dès mon retour au Sénégal, j'ai décidé de créer mon propre atelier et d'investir dans cette voie.»