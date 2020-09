Limogeage de Me Moussa Diop : Les graves révélations des syndicalistes

Les syndicalistes de Dakar Dem Dikk saluent le limogeage de Me Moussa Diop de la tête de la société. Ils réclament un audit de sa gestion au regard de la tension financière que traverse la boite. Si on se fie aux propos du secrétaire général du syndicat de l'Union démocratique de Dakar Dem Dikk, le chef de l'Etat a tardé à limoger Me Moussa Diop.







« En un temps record, entre 2015 et 2018, il a reçu une manne financière extraordinaire qui fait que normalement l’entreprise ne devrait pas se situer à un niveau aussi bas. Il a vendu une partie du dépôt à raison de 3 milliards 800 mille, il a aussi vendu les 16 milliards de commission que l'Etat lui avait versés » a-t-il soutenu sur la Rfm.





Masseck Ndiaye membre du nouveau syndicat des travailleurs de DDD : « Dakar Dem Dikk vit des difficultés extraordinaires. On a même fait des démarches pour essayer de rencontrer le Ministre des Transports. Malgré cela, le Directeur général de DDD a fait beaucoup d'efforts pour faire avancer la société dans tous les domaines, ça il faut l’admettre mais ce que j’ai toujours fustigé, c’est qu’il n’impliquait pas suffisamment les partenaires sociaux dans sa gestion. Il y a aussi l'argent de l'accompagnement de l'Etat durant la Covid-19 à savoir les 2 milliards 450 mille », révèle-t-il.





Mamadou Goudiaby, agent à la retraite et qui a dirigé un syndicat au sein de ladite société estime qu' il faudra un audit dans l'immédiat car Me Moussa Diop doit effectuer un voyage.