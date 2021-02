Linguère : Aly Ngouille Ndiaye appelle les populations à se faire vacciner

Le préfet Latyr Ndiaye a procédé ce samedi à Linguère au lancement de la campagne départementale de vaccination contre la pandémie de Covid-19.





Il s’est fait vacciner contre la Covid-19 pour montrer l’exemple mais rassurer, dit-il, les populations sur la fiabilité du vaccin anti Covid. La cérémonie s’est déroulée en présence de l’ex ministre de l’Intérieur et maire de la ville Aly Ngouille Ndiaye, du directeur de l’hôpital Magatte Lo docteur Abdou Sarr, du président du conseil départemental Me Amadou Ka et diverses personnalités locales.







‘’En tant qu’autorité locale, nous avons tenu à nous faire vacciner pour donner l’exemple et montrer que le vaccin est là et qu’il faut le prendre’’, a soutenu l’édile de Linguere Aly Ngouille Ndiaye.

Toutes les personnes ciblées pour la première dose seront vaccinées rassure l’autorité administrative qui compte sur les chefs religieux les acteurs communautaires pour faire réussir la campagne de sensibilisation de la vaccination contre la pandémie du coronavirus.