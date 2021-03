Linguère: Aly Ngouille Ndiaye prône l’auto emploi et l’entrepreneuriat pour endiguer chômage des jeunes au Djoloff

Le maire de Linguère Aly Ngouille Ndiaye a organisé, mercredi à Linguère, un forum sur l’emploi des jeunes dont le thème est :« Auto emploi et entrepreneuriat, quels projets pour relever le défi du chômage des jeunes au Djoloff ».Un forum pour contribuer à la recherche de solutions à cette lancinante question du chômage des jeunes et promouvoir leur insertion socioéconomique par l’entrepreneuriat et l’auto emploi, axés sur l’agriculture, l'élevage et les services.Selon le maire de Linguère, cette conclave va permettre aux jeunes de pouvoir saisir les niches d’opportunités et d’identifier les créneaux porteurs dans le département de Linguère qui couvre une superficie de 15.375 km2, soit 62% du territoire de la région de Louga et 08% du territoire national et est plus grand que 09 régions sur 14.L’idée, selon toujours le maire, était de rappeler aux jeunes du département de Linguère les nombreuses potentialités liées à l’étendue du territoire, à la disponibilité des terres, de l’eau, du soleil et avec une population de moins de 300 mille habitants.