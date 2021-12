Linguère : Après la Journée de l’élevage, les éleveurs listent leurs maux

Malgré les assurances données par le chef de l’Etat, lors de la Journée nationale de l’élevage organisée le samedi dernier à Dahra, les éleveurs membres de l’association Potital Djoloff ont tenu un point de presse pour étaler les difficultés auxquelles le secteur de l’élevage est confronté au quotidien.





Ils demandent ainsi la publication du décret présidentiel qui définit et fixe le modèle de gestion du ranch de Dolly et le Code pastoral.





D’après eux, le ranch de Dolly doit avoir exclusivement une vocation pastorale. Pour préserver le tapis herbacé, ces éleveurs demandent l’accentuation de la lutte contre les feux de brousse et l’arrêt immédiat de la dégradation de l’environnement (coupe abusive de bois, feux de brousse, charbon de bois, etc.).





Selon Mamadou Aliou Ba, qui porte la parole de l’association Potital Djoloff, les éleveurs demandent également que la nature juridique des documents d’octroi de terres cédées à Azila Gum Cumpany et les clauses et conventions signées entre les collectivités territoriales et ladite société soient revues tous les cinq ans.





La cherté de l’eau a aussi été déplorée par les éleveurs qui réclament une meilleure gestion des forages ruraux.





Ils appellent toutefois l’Etat à subventionner davantage l’aliment de bétail qui coûte très cher en cette période où le manque de pâturage commence à se fait ressentir dans certains zones du Djoloff.