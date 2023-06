Linguère : au nom de son amour pour Pastef, l’homme d’affaires casse la hanche de son frère

M. A. Nd a été placé sous mandat de dépôt lundi dernier. Ce chef d’entreprise est détenu à la prison de Louga. Il est poursuivi pour Coups et blessures volontaires (CBV) ayant entraîné 90 jours d’Incapacité temporaire de travail (ITT), rébellion et outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions.



Sa principale victime : son grand-frère à qui il a cassé la hanche lors d’une bagarre survenue chez eux à Linguère. Leur différend ? D’après L’Observateur, le mis en cause, responsable local de Pastef, rentré de Dakar pour les besoins de la Tabaski, avait décidé de tenir une réunion politique dans la maison familiale. Il fait installer une tente sur la terrasse pour accueillir les participants.



Mais son frère pose son véto. «Tu n’as pas le droit de tenir une réunion politique dans notre maison, sans m’avertir. Elle nous appartient à tous les deux. Nous y avons les mêmes droits», a-t-il lancé au responsable de Pastef dans des propos repris par L’Observateur.



M. A. Nd proteste. Le ton monte entre les deux frères. Ils en viennent aux mains. Atteint à la hanche, le grand-frère est acheminé à l’hôpital Maguette Lô de Linguère.



Alertés, des éléments de la police de la localité tentent d’arrêter le mis en cause. Mais ce dernier leur oppose une farouche résistance. Même lorsqu’il a été maîtrisé et enfermé dans le violon du commissariat, il a continué à se montrer agressif, traitant les policiers de tous les noms d’oiseau.



Le responsable de Pastef de Linguère semble plongé dans de beaux draps.