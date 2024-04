Linguère : Des jeunes du programme « Xeyou Ndaw yi » marchent 75 km pour réclamer des arriérés de salaire

Des jeunes de la commune de Labgar enrôlés dans le programme « Xeyou Ndaw yi » et qui travaillent dans le projet de la Grande Muraille Verte, ont élevé la voix pour déplorer leurs arriérés de salaire.











« Nous avons marché de Labgar à Linguère sur une distance de 75 km pour réclamer nos salaires. il y a des gens parmi nous qui sont restés six mois sans salaire, d’autres trois mois. Nous déplorons cette situation que nous vivons en tant que pères de famille », a dénoncé Aly Sarr, porte-parole des manifestants.









Ces jeunes interpellent les nouvelles autorités à régler le plus rapidement possible ce problème pour soulager les pères de famille qui selon eux vivent dans un grand désarroi.









Il faut noter que les jeunes qui travaillent dans le projet de la Grande Muraille Verte à Téssékéré ,Widou Thingoli et Amali, les localités traversées par le programme, sont aussi restés plusieurs mois sans salaire.









Une situation qui risque de remettre en cause ce programme de lutte contre la désertification lancé depuis 2005 sous l'égide de l'Union Africaine et des organisations Ouest Africaines et Sahéliennes.