Linguère : Deux mois après leur fugue, les frères talibés retrouvés à Dealy

Les deux frères fugueurs retrouvés à Linguère

Les frères Moussa et Ibrahima Ba âgés respectivement de 11 et 12 ans, portés disparus depuis plus de 20 jours ont été retrouvés hier dimanche à Déaly (département de Linguère), une commune distante de 27 km de Touba. Ils avaient fugué de leur daara à Kaolack pour une destination inconnue. Depuis lors les recherches n’avaient rien donné. Ces jeunes mineurs originaires de Vélingara dans la région de Kolda se trouvent actuellement dans le domicile du maire de Déaly Amadou Asset Sow en attendant de retrouver leurs parents