Linguère - Diouf Sarr aux familles des victimes : « Une enquête sera ouverte pour... »

Le ministre de la Santé et de l’action sociale Abdoulaye Diouf Sarr, accompagné de son collègue de l’Equité territoriale et du développement communautaire Samba Ndiobéne Ka, a exprimé toute sa tristesse et sa compassion à l’endroit des familles des victimes reçues à l’hôpital Magatte Lô ce jour.« Une enquête est en cours pour déterminer les causes de cet incendie, c’est pourquoi je ne peux outre mesure m’avancer sur ce dossier au plan technique. Quand on aura le rapport, on saura quel est l’origine de cet incendie », déclare-t-il.Avant de promettre d’apporter le soutien du gouvernement aux familles des victimes face à cette tragédie qui, rappelons-le, a causé la mort de 04 bébés gardés à la salle de néonatalogie de l’hôpital Magatte Lo.