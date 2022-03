Linguère : il tue par balle le voleur de chèvre de 14 ans et blesse son complice

Aliou Ka, 14 ans, est mort le jeudi 10 mars à Gassane, un village du département de Linguère. Il a reçu une balle de Chérif Ka à qui il aurait volé ses chèvres.



Dans son édition de ce lundi, Libération informe que dans la nuit du mardi 8 au mercredi 9 mars, Aliou Ka, 14 ans, et El Hadji Ka, 13 ans, s’invitent dans un enclos et dérobent des chèvres.



Le jeudi, Chérif Ka, propriétaire des bêtes, se lance à leurs trousses. Il tombe nez à nez avec les voleurs présumés. Il ouvre le feu.



Aliou Ka, atteint par une balle, meurt sur le coup, selon Libération. Qui ajoute qu’El Hadji Ka, pour sa part, blessé, sera sauvé.



Le journal précise que la balle qui a transpercé son corps a été extraite à l’hôpital Matlaboul Fawzayni de Touba où il a été évacué.



Libération indique que Chérif Ka, le meurtrier présumé, et El Hadji Ka, seront déférés ce lundi au parquet de Louga. Aliou Ka, quant à lui, a été inhumé dans son village.