Linguère : l'eau coule de nouveau à Barkedji et à Diagaly

l'eau coule de nouveau à Barkedji et à Diagaly

L’office des Forages Ruraux (O.FO.R.) a rétabli l’accès à l’eau potable dans les localités de Barkedji et de Diagaly où leurs forages étaient tombés en panne depuis six jours. L’O.F.O.R a mis à la disposition de ces deux localités deux nouvelles pompes pour réhabiliter les forages en vue de permettre aux populations de bénéficier de l’eau potable.





Des techniciens de la brigade de l’hydraulique de Linguère ont procédé à l’installation de ces deux nouvelles pompes.





Le directeur de l’OFOR, Hamate Ndiaye, a favorablement répondu à la demande des populations de Barkedji et de Diagaly qui, depuis presque une semaine, étaient confrontées à une pénurie d’eau. ”Nous avons été saisis par le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye, de la panne des forages de Barkedji et de Diagaly et sans perdre de temps, nous avons mobilisé deux nouvelles pompes pour rétablir l'accès à l'eau dans ces deux localités ", a informé le Dg de l'OFOR.