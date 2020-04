Linguère : La contribution d’Aly Ngouille Ndiaye à l’élan de solidarité

Le ministre de l’Intérieur et non moins maire de Linguère, Aly Ngouille Ndiaye a apporté sa contribution à l’élan de solidarité lancé par le chef de l’Etat, Macky Sall. Pour accompagner cet élan du chef de l’Etat dans sa commune, Aly Ngouille Ndiaye vient de remettre au préfet de Linguère 115 tonnes de riz et 13 800 litres d’huile.







Pour rappel, dans le cadre du plan de résilience contre la pandémie du Coronavirus, plus de 140 mille tonnes de denrées alimentaires seront distribuées à près d’un million de ménages sur l’étendue du territoire.