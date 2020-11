Linguère : La société Asiyla Gum Company accusée de violence sur des éleveurs et leurs troupeaux

violence sur les troupeaux et les éleveurs

Le torchon brûle entre les responsables de la société saoudienne Asiyla Gum Company et une partie des éleveurs du Djoloff regroupés au sein de l’association Potital Jolof (unité en pulaar). Ces derniers dénoncent les agissements des agents de sécurité sur les personnes et les animaux vivant près des plantations de gomme arabique que la société exploite depuis 1999 dans les terres des communes Mbeuleukhé, Boulal, Kamb, Thiargny, Déaly et Mboula.









Face à la presse locale, des éleveurs, par la voix de leur porte-parole Mamadou Ba, accusent les agents de la société Asiyla Gum Company d’user de la violence sur les bergers et leurs troupeaux. Au début de l’installation de ladite société dans ces communes précitées, il était convenu avec les populations que les pâturages dans les parcelles en question restaient accessibles aux bovins et aux ovins, a rappelé Mamadou Ba. « Les agents de sécurité de ladite société pourchassent les animaux avec des véhicules au risque de les blesser et s’il arrive qu’ils en prennent quelques uns, ils les transportent à Dahra et les immobilisent dans un enclos aménagé à cet effet sous forme de fourrière », renseigne Ba. Pour récupérer leurs animaux, les propriétaires sont obligés de se déplacer jusqu’à Dahra et payer une amende que les agents de la société eux-mêmes fixent en violation de la réglementation en matière de fourrière, déplore encore le porte-parole des éleveurs.









Ainsi, le collectif Potital Jolof exige la libre circulation du bétail dans les plantations en toute saison et dénonce par ailleurs l’utilisation des enfants mineurs dans les champs de gomme arabique. Le directeur général de Asiyla Gum Company, lui, rejette les allégations. Ibrahima Ka soutient qu’il n’a jamais été question de brutalité encore moins de violence sur les bergers et les troupeaux. « Ce sont les éleveurs qui, sommés de sortir les animaux des plantations, menacent avec leurs coupe-coupes les gardiens et les superviseurs. D'ailleurs, ils ont eu à blesser plusieurs de nos agents dans les parcelles de Som, Boulal, Kamb et Sagatta », contre-attaque-t-il.





S’agissant du transport des animaux en divagation jusqu’au siège de la société à Dahra, Ibrahima Ka de préciser que c’est dû au fait que la plupart des collectivités locales ne disposent pas d’enclos sécurisés pour la garde des animaux en divagation. « Après avertissements aux propriétaires des animaux en divagation dans ces plantations, nous sommes obligés de recourir à cette pratique pour la réparation d’une façon symbolique du préjudice causé par les récalcitrants». Pour ce qui est de l’accès aux plantations, il déclare que toutes les plantations d’Asiyla sont ouvertes aux animaux domestiques, du mois de mai au début du mois de décembre hormis les dromadaires grands déprédateurs des arbres d’acacia Sénégal.





« Asiyla permet aux bovins et aux ovins d’avoir accès aux plantations, sous réserve du respect de la capacité de charge de plantations, pour la sauvegarde du bétail pendant cette période difficile », a-t-il affirmé.