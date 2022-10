Linguère : le berger qui avait tué son fils arrêté à Koumpentoum après deux mois de cavale

Mamadou Sow a été arrêté jeudi 20 octobre au marché hebdomadaire de Payar, dans le département de Koumpentoum. D’après L’Observateur, il a été arrêté par des éléments de la gendarmerie de la localité alors qu’il faisait ses courses.



Ces derniers venaient de mettre fin à deux mois de cavale de ce père de famille qui avait tué son fils avant de prendre la fuite. Le drame a eu lieu le 22 août à Linguère. À la suite d'une dispute avec son fils aîné, qui était âgé de 20 ans et attendait son premier enfant après son mariage célébré quelques mois plus tôt, Mamadou Sow le tue avec son fusil bout portant.



Placé en garde à vue à la gendarmerie de Koumpentoum, le mis en cause a reconnu avoir tué son garçon avec son arme. Mais il s’est empressé de préciser qu’il ne l’a pas fait exprès. L’Observateur rapporte qu’il a été transféré, vendredi dernier, à la gendarmerie de Linguère.