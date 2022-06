Linguère : Marche des populations pour réclamer le bitumage des tronçons Linguère-Labgar-Ndioum

Bitumage sur l'axe Linguere-Labgar, les populations font une marche

Les populations de Dodji, de Kadji, de Kholkhol, de Labgar (Linguère) et de Ndioum (Podor) se sont retrouvées à Dodji pour organiser une grande marche et réclamer le bitumage des tronçons Linguère-Labgar et Labgar-Ndioum.





Munies de brassards rouges, ces populations malgré la forte canicule ont marché du poste de gendarmerie de Dodji jusqu’au collège de proximité de la localité. Elles détenaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "nous réclamons le bitumage de la piste de production Linguère-Labgar ensuite la construction de la route Labgar-Ndioum, nous vivons un véritable calvaire avec l’état défectueux de cette piste; nous voulons le désenclavement des localités situées sur l’axe Linguère-Ndioum entre autres.





'e porte-parole des marcheurs, Demba Niang, a déclaré que cette route une fois réalisée va promouvoir l’économie locale. «Vu sa position stratégique, la route va sans nul doute constituer un levier sur lequel peuvent s’appuyer ces communes pour asseoir leur essor économique ».





Pour des raisons sécuritaires, le bitumage de la piste devient une impérieuse nécessité car beaucoup de malades, des femmes enceintes, ont perdu la vie sur cet axe routier devenu accidentogène, a fait savoir M. Niang.