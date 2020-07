Linguère / Tabaski 2020 : Les assurances du service de l’Elevage

Tabaski 2020 à Linguere

A un peu moins d’un mois de la célébration de la fête de la tabaski, le chef du service départemental de l’élevage de Linguère rassure les Sénégalais qu’il n’y aura pas de pénurie de moutons. Selon Mamadou Moustapha Cissé, le gouvernement a déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour un bon approvisionnement du marché en moutons de Tabaski. "Avec la levée de l’état d’urgence et du couvre-feu, certains éleveurs qui étaient en transhumance vers le nord et le Sud-Est vont pouvoir rentrer et fournir suffisamment le marché en moutons", a déclaré le chef du service départemental de l’élevage. M. Cissé pense qu’il est prématuré de parler de pénurie de moutons pour cette année.





Malgré la situation actuelle liée à la pandémie de la Covid19, il y aura suffisamment de moutons dans les différents points de vente. « Il n’y a aucune crainte sur l’autosuffisance en moutons de Tabaski », a indiqué le chef du service de l’Elevage de Linguère qui invite cependant les Sénégalais à acheter tôt leurs moutons et éviter d’attendre le dernier jour pour faire le tour des points de vente.