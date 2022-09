Linguère : Un conducteur de moto Jakarta et un tailleur condamnés à 10 mois de prison pour vol d'un bidon d’huile

Le tribunal départemental de Linguère a condamné le conducteur de moto Jakarta Baye Serigne Ndiaye (21 ans) et son acolyte Younouss Ndiaye (30 ans) tailleur de son état, à dix mois de prison ferme pour vol portant sur un bidon de vingt litres d’huile.



Les faits se sont déroulés dimanche 21 août 2022 au marché central de Dahra. Les malfrats ont profité de l’affluence dans la boutique du commerçant Abdou Diop pour dérober un bidon d’huile qui se trouvait non loin de la porte d’entrée. Après avoir constaté la disparition de son bidon d’huile, la victime n’a pas mis du temps pour informer ses collègues de sa mésaventure. C’est ainsi que l’un deux l’a informé avoir aperçu le conducteur de moto Jakarta Younouss Ndiaye et un autre garçon avec un bidon d’huile aux alentours du stade municipal. Des recherches menées par les gendarmes ont permis d’arrêter le lendemain les deux malfrats dans un bar de la place.



Conduits à l’unité, les mis en cause ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Ils ont été déférés le jeudi 25 août au tribunal départemental de Linguère pour vol portant sur un bidon d’huile de vingt litres.