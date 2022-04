Linguère : Un maçon et un élève déférés au parquet de Louga pour viol sur deux filles mineures

Une rocambolesque affaire d’abus sexuels sur deux filles mineures pollue l’atmosphère dans la ville de Linguère. En effet, l’élève M. Leye et le maçon M. Lecor sont accusés d’avoir violé deux filles âgées de 16 ans et 17 ans qui revenaient d’un baptême. Les faits se sont déroulés le jeudi 28 mars 2022. Selon une source de Seneweb proche du dossier, les mis en cause ont intercepté leurs victimes dans une ruelle pour les entrainer sous un arbre en vue de satisfaire leur désir sexuel. Après avoir été violées, les deux victimes sont allées informer leurs parents de leur mésaventure. Conduites à l’hôpital, des certificats médicaux attestant qu’elles ont été sexuellement abusées leur ont été délivrés par une sage-femme. Une plainte a été déposée et les mis en cause sont arrêtés et été déférés au parquet de Louga pour viol sur deux filles mineures.