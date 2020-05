Linguère : Un père de famille de 42 ans retrouvé mort pendu à un arbre

Un cas de suicide s'est encore déclaré ce samedi 30 mai vers 5 heures du matin au village de Domoké distant de 25 kilomètres de la commune de Thiél dans le département de Linguère.





Il s'agit d'un homme âgé de 42 ans connu sous le nom d'Adama Déme qui s'est donné la mort par pendaison.





Il s'est servi d'une corde pour commettre l'irréparable. La découverte macabre a été faite par ses proches qui ont suivi ses pas jusque derrière un hameau où le drame s'est produit. Alertés, les hommes du commandant Abiboulaye Massar Diop du centre d'incendie et de secours de Linguère, en compagnie des gendarmes du Ranch de Dolly et de l'infirmier chef du poste de santé de Thiél se sont transportés sur les lieux du drame. Après un constat d'usage, la dépouille d'Adama Déme a été déposée à la morgue de l'hôpital Magatte Lô de Linguère. Le mobile du suicide n 'est pas encore établi. La gendarmerie du Ranch de Dolly a ouvert une enquête. Le défunt laisse derrière lui une femme déboussolée et 05 enfants.