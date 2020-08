Linguère : Un véhicule chargé de charbon de bois heurte mortellement un garde forestier

Un véhicule "Wopouya" de type 4/4 chargé de sacs de charbon de bois en provenance de Affé Djoloff pour Touba, a mortellement heurté un garde forestier du nom de Djiby Salane (36 ans) en service à la sous brigade des Eaux et forêts de Dahra La victime effectuait un contrôle sur le dit véhicule et la marchandise qu’il transportait.Le drame s’est produit ce mercredi 05 août vers 08 heures sur la piste rurale qui relie Affé Djoloff à la commune de Déali (Linguère) distante de 20 km de Touba. Le conducteur très indélicat a foncé sur le garde forestier le tuant sur le coup.Après son forfait, lui et ses deux apprentis ont continué leur trajet laissant la victime mourir sur place.Après quelques kilomètres de course, ledit véhicule est tombé en panne, faute de carburant. Pour éviter d’être pris, le chauffeur et ses apprentis ont pris la poudre d’escampette. Le véhicule sera retrouvé plus tard et remorqué jusqu’à la brigade de Dahra et les mis en cause sont toujours dans la nature.Le corps sans vie du défunt garde forestier est déposé à la morgue du centre de santé de Dahra. Selon le certificat de genre de mort délivré par le médecin-chef du district sanitaire de Dahra, la victime est morte de polytraumatisme.Plusieurs fractures corporelles ont été notées sur le défunt garde forestier.