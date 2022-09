Linguère : Un Wopouya qui transportait des supporters de l'équipe de Mboula se renverse et fait 1 mort et 12 blessés graves

Un violent accident s'est produit hier jeudi vers vingt heures sur la piste de production qui relie les villages Mboula et Koyli Alpha. Un véhicule Wopouya immatriculé Lg 3331B de retour du stade municipal de Mboula dans l'arrondissement de Yang-Yang (département de Linguère) convoyait des supporters au village de Mbeyene.



Arrivé à hauteur de la ferme du village de Koyli Alpha distante de 8 km de Mboula, le véhicule surchargé a fait un dérapage suivi de renversement. Le bilan fait état d'un mort et douze blessés graves. Un jeune homme du nom de Mbaye Samb âgé de 24 ans et domicilié à Mbeyene a rendu l'âme sur place. Sa dépouille ainsi que les blessés ont été acheminés à l'hôpital Magatte Lo de Linguère et au centre de santé de Dahra.