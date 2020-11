Linguère: Une fille de 07 ans meurt noyée dans un marigot

Une fille âgée de 07 ans et connue sous le nom d’Houleye Ba a perdu la vie par noyade dans un marigot situé au village de Polam dans l’arrondissement de Dodji (département de Linguère).Selon une source bien renseignée, la victime et ses camarades ont profité de l’absence de leurs parents pour aller se baigner dans un marigot situé à quelques encablures de leur patelin.Etant donné qu’elle ne sait pas nager, elle a été malheureusement emportée par les eaux. Devant cette tragédie, ses camarades ont vite alerté ses parents. Le corps de la petite a été repêché et déposé à la morgue de l’hôpital Magatte Lo de Linguère par les sapeurs-pompiers. La gendarmerie de Dodji a ouvert une enquête.