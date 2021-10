Litige autour du marché de Médina Baye: Visite surprise du khalife sur le site

Khalife de Medina Baye visite le marché

Après les révélations de la presse sur le scandale présumé autour de la construction du marché de Médina Baye, impliquant l'opérateur économique et responsable politique Modou Ndiaye Rakhma, le khalife général de Médina Baye Cheikh Mahy Ibrahima Niass a effectué une visite sur le site. Ce, pour s'enquérir de l'état d'avancement du chantier qui suscite beaucoup de polémique à Kaolack et plus précisément chez les commerçants du marché Khar Yalla de Médina Baye. Une occasion saisie par le guide religieux pour féliciter le promoteur qui, à ses yeux a réalisé un des vœux de Cheikh Al Islam qui est la réalisation du marché de Médina Baye Niass.