Litige avec Carlyle : Vers l’arrêt de vols d’Air Sénégal à partir du 24 juin

Plusieurs vols de la compagnie aérienne nationale Air Sénégal seront annulés à partir du 24 juin prochain, à la suite du litige qui oppose le pavillon national au fonds d’investissement américain spécialisé dans le secteur aéronautique, Carlyle Aviation.













En effet, il y a de la friture sur la ligne, entre les deux entités liées par une relation d’affaires (location d’appareils) datant de plus de six ans. En négociation pour le règlement de créances impayées et le rachat, par Air Sénégal, des deux A319 et la restitution des deux A321 loués chez Carlyle, les pourparlers ont viré à une vraie partie d’échecs sur fond de chantages présumés et d’immobilisation d’appareils.









La compagnie sénégalaise, qui s’était déjà acquittée, depuis septembre 2024, de la facture impayée de 9 455 923,75 dollars US (soit 5 447 064 230 F CFA) « ayant engendré des notices de résiliation des contrats de location des quatre avions le 7 août 2024, suivies d’une première assignation en justice le 28 août 2024 aux fins de paiement et restitution des avions » a, en effet, émis le souhait de racheter les deux appareils A319. Les parties s’étaient accordées sur la somme de 32 millions de dollars US.













Mais, contre toute attente, Carlyle a changé les règles en cours de jeu, mettant Air Sénégal dans une mauvaise posture.









Selon un mémorandum en date du 5 juin 2025 signé par la Direction générale d’Air Sénégal, Carlyle a ouvert un autre front imputant à la compagnie nationale « la non-restitution à terme de l’avion A 319/6V-AMA dont le contrat de location est arrivé à échéance le 24 octobre 2024 ». Celle-ci, ajoute la direction générale, « étant justifiée par le fait que cet avion devait être acquis par Air Sénégal SA à l’issue d’un accord entre les parties pour l’achat des deux A319 loués auprès de Carlyle et dont les négociations avaient été entamées dès octobre 2024 ».









Il (Carlyle) a également procédé à une majoration de « 25 % pendant un mois puis de 100 % à compter du 25 novembre 2024 du loyer du 6V-AMA, en application des dispositions contractuelles, alors que Carlyle avait dès le départ admis implicitement sa non-restitution du fait des négociations en vue de son acquisition ».









Le fonds d’investissement américain ne s’est pas limité à cela, puisqu’il a fait une contre-proposition sur le rachat des deux A319 qui a complètement dérouté Air Sénégal. « Carlyle a fait sa dernière contre-proposition à 54 000 000 USD (au lieu de 32 000 000 USD initialement convenu, NDLR) en basant son calcul sur les conditions contractuelles de restitution technique des avions et le paiement d’un ticket de sortie anticipée pour chaque avion A321 », souligne le mémorandum.









Pour la Direction générale d'Air Sénégal, « accepter une telle offre serait constitutif d’une faute grossière de gestion ». Car, ajoute-t-elle, « aux 22 000 000 USD de différentiel par rapport au prix d’acquisition initial des A319, vient s’ajouter une somme au minimum de 10 000 000 USD correspondant aux réserves de maintenance auxquelles le schéma proposé par Carlyle demande de renoncer ».