Litige foncier à Déni Guedj Sud (Bambilor): 400 familles menacées de déguerpissement

Un litige foncier oppose les populations de Deni Guedj Sud au magistrat Ibrahima Bakhoum

Plus de 400 familles risquent d’être déguerpies et de se retrouver dans la rue si rien n’est fait. En effet, un litige foncier oppose les populations du village au magistrat Ibrahima Bakhoum. Ce dernier est procureur à la Cour des comptes. Le Collectif des résidents de Déni Guedj Sud, village situé dans la commune de Bambilor, alerte sur la situation qui prévaut dans la localité.





Selon les populations qui se sont constituées en collectif, " il a débarqué dans le village muni d’un titre de bail d’une superficie de 10 hectares pour réclamer des terres ». La DSCOS interpellée sur la question, a notifié aux populations que ces terres lui ont été réaffectées par l’Etat du Sénégal. Malgré tout, les populations ont tenu à « préciser à l’endroit de l’opinion nationale et internationale, et surtout du Président de la République, que ces terres attribuées à Ibrahima Bakhoum à travers un bail se trouve dans l’enceinte de Déni Guedj Sud un village qui existe depuis plus de 115 ans car fondé en 1906 par Aïssy Ba qui est la mère de Simbiri. C’est pourquoi le village de Déni Guedj Sud est plus connu sous le nom de Keur Simbiri ».





Face à la presse, ces habitants pensent que « Macky Sall n’est pas au courant de la situation actuelle car jamais dans ses politiques de développement, des familles entières n’ont été dépouillées de leurs maisons au profit d’une tierce personne. Les populations de Déni Guedj Sud ne sont pas contre le projet de pôle urbain du président de la République Macky Sall car il va même permettre de désenclaver notre localité. Au contraire, nous sommes en phase avec lui. Malheureusement, des délinquants fonciers profitent de ces projets pour dépouiller d’honnêtes citoyens sénégalais de leurs biens fonciers. 400 familles qui habitent Déni Guedj Sud depuis plusieurs années risquent de tout perdre. A l’heure où nous parlons, si ce n’était la détermination des populations de Déni Guedj Sud qui, comme un seul homme, se sont levées pour arrêter les engins qui étaient déjà sur place pour démolir ces maisons bâties après plusieurs années de dur labeur, ces familles passeraient la nuit à la belle étoile » explique Amadou Ka, notable de la localité.