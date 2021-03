Litige foncier à Kébémer : Les populations s’opposent à l’attribution de 50 hectares à un promoteur privé

Des habitants de Galdamel et de Tébéne, dans la commune de Tchieppe (département de Kébémer) se sont mobilisés pour barrer la route à un promoteur agricole qui veut s’accaparer de 50 hectares de leurs terres. Ils sont déterminés à mener le combat contre le maire de la localité qu’ils accusent d’avoir illégalement attribué ces terres sans délibération, à un promoteur agricole.





A en croire le chef de village de Galdamel, les terres en question n’ont jamais fait l’objet de délibération encore moins d’une autorisation de la brigade des Eaux et forets pour abattre plus d’un millier d’arbres déplore-t-il. Très remontés contre l’édile de Tchieppe, les manifestants menacent de saisir la justice si toutefois leurs terres ne leur sont restituées, a martelé Ablaye Sow qui porte leur parole.



Interpellé sur les faits qui lui sont reprochés, le maire de Tchieppe Mouhamed Dia balaie d’un revers de la main et précise que ces terres en question avaient bel et bien fait l’objet de délibération depuis 1997 et le promoteur est disposé aujourd’hui à accompagner les populations impactées par ce projet agricole.





Pour l’édile de Tchieppe, ce sont des personnes malintentionnées qui se cachent derrière ces jeunes pour faire avorter ce projet agricole qui vise pourtant à développer la zone.