Litige foncier à la cité Darou Salam de Tivaouane-Peulh: 47 familles menacées d'expulsion

Un litige foncier secoue la cité Darou Salam de Tivaouane-Peulh. Plus de 47 familles sont sous la menace d'une expulsion de leurs maisons. En effet, ces derniers sont installés sur un titre foncier hypothéqué par un promoteur immobilier qui leur avait vendu des maisons.



Les membres du collectif des impactés de la cité Darou Salam ne savent plus à quel saint se vouer. Ils ont reçu des sommations envoyées par la Banque de l'habitat du Sénégal. Les acquéreurs menacent de porter plainte contre le promoteur immobilier. Ils disent avoir versé des sommes allant de 13 à 17 millions de francs CFA.



« Il faut préciser que la société SCI Darou Salam a encaissé l'argent des propriétaires. En hypothéquant le titre foncier des habitants de la cité Darou Salam, un énorme préjudice a été causé à de paisibles citoyens, ils ont aussi créé des victimes collatérales, car les 700 propriétaires ne dorment plus du sommeil de juste. Nous allons porter plainte et ils vont répondre du délit d'escroquerie. L'Etat doit leur interdire d'exercer le métier de promoteur immobilier », déclare Ibrahima Wane, leur porte-parole



Malgré les efforts consentis par ces pères de familles pour pouvoir obtenir une maison, nombre d'entre eux pourraient se retrouver à la rue. Selon Ibrahima Wane, les maisons sont mises en vente depuis le 2 janvier 2022. Une affaire qui plonge les propriétaires des maisons dans l'angoisse et la peur.



"Au moment où l'Etat du Sénégal se bat tous les jours pour une baisse du loyer à Dakar, il est inconcevable de voir, ces pères et mères de familles, perdre leurs maisons qu'ils ont acquises au prix de nombreux sacrifices. Au moment où l'Etat du Sénégal est en train de construire cent mille logements, voilà des promoteurs véreux qui cherchent à faire déloger, de dignes et honnêtes citoyens pour les faire dormir à la belle étoile », regrette-t-il. Ces familles dénoncent ce qu'ils qualifient d'escroquerie bien organisée. Ainsi, elles disent être prêtes à y laisser leurs vies afin de protéger leurs maisons acquises en bonne et due forme.