Litige foncier à la cité Naza de Sébikotane : Plus de 200 familles menacées

Depuis janvier 2022, les habitants de Sébikotane, en particulier ceux de la cité Naza, se battent contre une injustice foncière persistante qui les prive de leurs droits élémentaires. Malgré des protestations répétées sous l'ancien régime, leurs voix sont restées inaudibles.









Cependant, avec le nouveau régime de Diomaye Faye, ils espèrent voir leurs préoccupations prises en compte. "Le président Bassirou Diomaye Faye est perçu comme un espoir pour nous, grâce à son engagement envers la population de Ndengueler. Les habitants attendent de lui qu'il mette fin à des années d'injustice foncière. Depuis le début des élections, les manœuvres visant à récupérer nos terrains se sont intensifiées, forçant les habitants à agir avant qu'il ne soit trop tard", a fait savoir Yaye Diaw Gaye, la porte-parole du collectif.













Une des entreprises en cause, la CDA, possède presque plus d'hectares que la surface habitée de Sébikotane. Elle prévoit même de céder 15 ha au détriment de familles entières, selon le collectif. De même, les entreprises Elton, Sagam et Senbus, détenues par Abdou Rahman Ndiaye, invoquent des décrets pour s'approprier 10 ha déjà habités par plus de 200 familles. Ces actions privent ces citoyens de leurs foyers pour enrichir davantage un milliardaire.









"Cette situation révèle un système foncier injuste et opaque où les intérêts économiques priment sur les droits des citoyens ordinaires. Les habitants de Sébikotane continueront leur lutte jusqu'à ce que justice soit rendue et que leurs droits fonciers soient respectés. Il est temps que les autorités prennent des mesures fermes pour mettre fin à cette exploitation abusive et garantir un avenir juste et équitable pour tous les habitants de Sébikotane", déclare-t-elle.