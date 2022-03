Litige foncier à Linguère : Des jeunes du quartier Escale s'opposent à l'octroi d'une partie de leur terrain à l'église

Rien ne va plus entre les jeunes du quartier Escale et les responsables de l'église de Linguère. Et pour cause, un espace d’une surface de 800 mètres carrés qui servait de terrain de sport à l’asc AJQUEL et contigu à l’église, est à l’origine du litige foncier. Tout est parti d’une volonté affichée par les autorités chrétiennes de construire un mur pour clôturer l’église et le logement du prêtre, ce qui risquerait, aux yeux des jeunes, d’amputer une partie de leur terrain de sport.





Selon une source bien informée, les ballons viennent souvent perturber la prière des catholiques et pour leur permettre de pratiquer leur religion en toute quiétude, le préfet de Linguère a sorti un arrêté interdisant toute activité sportive aux alentours du lieu de culte. Très remontés contre cette décision préfectorale, les jeunes du quartier Escale ont pris d’assaut le terrain en question cet après-midi pour braver l’interdit en scandant « Ne touche pas à mon terrain ». Mais ils ont été contraints de vider les lieux par un impressionnant dispositif sécuritaire déployé sur l’espace. Les jeunes par la voix de leur porte-parole Mbacké Dieng demandent l’arbitrage des autorités et disent non à la privation de leur terrain.