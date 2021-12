Litige foncier à Yenne : Le maire accusé d’avoir cédé 1 hectare de terre à un marabout

Un marabout Layenne a bénéficié de plus de 9000m² de terre à Yenne. La population tient pour responsable le maire de la commune. Le mis en cause assure que l’acquisition de ces domaines s’est faite dans la légalité et qu’il s’agirait une manœuvre politique dans le but de lui nuire.



La série de bradage des terres semble connaître un nouvel épisode au Sénégal. L’affaire se déroule dans la commune de Yenne plus précisément dans le village de Nianghal. Un guide religieux se serait vu attribuer des terrains de manière frauduleuse. « Un marabout layenne se dit être détenteur de deux délibérations de plus d'un hectare. Nous nous opposons à cette décision d'autant plus que de nombreux villageois n'ont plus d'espace pour y bâtir leurs maisons et des promoteurs immobiliers se permettent de vendre ces terrains à une seule personne », dénonce un jeune villageois membre d’un collectif des jeunes du village de Nianghal joint au téléphone par Seneweb. Le marabout cité dans cette affaire aurait procédé au morcellement de ces terrains tout en fixant des prix jugés « excessifs » par les habitants de cette bourgade de plus de 5000 personnes. Ce cas de « spoliation des terres » ne serait pas le seul dans la zone. D’après nos sources, une dame aurait bénéficié d’une parcelle où elle aurait planté des cocotiers. Une culture que les habitants prévoient de détruire dans le but de manifester leur mécontentement.



Dans leur lutte, ces jeunes peuvent compter sur le soutien de leur chef de village. « Quand cette affaire m’a été rapportée, je me suis mis de leur côté pour qu’ensemble, on puisse opposer une résistance pour ramener les uns et les autres à plus de raison », a confié Saliou Ndione, délégué du village qui souhaite par ailleurs préciser que cette affaire n’a rien de politique. La grogne de ces autochtones serait causée en grande partie par le fait que bon nombre d’entre eux ne parviennent pas à acquérir des terrains au niveau de Yenne et surtout parce que les seules parcelles seraient attribuées aux plus « offrants ». A cet effet, ces jeunes annoncent la tenue d’un sit-in dans les prochains jours.





« Je n’ai jamais cédé de terres à qui que ce soit »