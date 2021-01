Litige Foncier / Après le verdict prononcé en sa faveur : Abdoulaye Dia de Senico restitue les terres aux populations

Tout est bien qui finit bien. Le litige foncier qui opposait le Dg de Senico, Abdoulaye Dia, et les populations de Tivaouane Peulh, connaît une fin heureuse.En effet, après que la justice a rendu le verdict en sa faveur, le patron de Senico a purement et simplement restitué ces terres (5 hectares) objet du litige aux populations.«Mes vœux les plus chers étaient que je sois propriétaire d’une maison. Aujourd’hui, Allah m’a offert des cités. Je ne veux détruire aucune maison, encore moins casser une seule brique. Ce dont on m’accuse n’a jamais été mon intention. J’ai acheté des terres qui appartenaient au président Abdoulaye Wade. Mais il s’est trouvé qu’une partie de ces terres étaient l’objet d’un litige foncier», se désole le Dg de Senico, Abdoulaye Dia, devant Kilifeu de Y en a marre et Guy Marius Sagna.Il ajoute également : «Jamais, je n’ai eu l’intention de faire du tort à mon prochain. Je le jure. Je regrette qu’on m'ait collé cette étiquette de personne riche voulant abuser de sa force contre des populations démunies. Je ne demande qu’à être lavé de toutes ces accusations.»